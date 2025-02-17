AFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï17Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤ÎDÁÈ¤Ç¤ÏU-20¥¿¥¤ÂåÉ½¤ÈU-20´Ú¹ñÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤·¡¢4-1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿´Ú¹ñ¤¬2Ï¢¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£14Æü¤Î½éÀï¤Ç¥¿¥¤¤ÏÆüËÜ¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Ï¥·¥ê¥¢¤«¤é2-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ÆÂè2Àï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Éé¤±¤ì¤Ð¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ë¥¿¥¤¡£Á°È¾27Ê¬¤Ë¥è¥Ä¥¡¥³¡¼¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò1-0¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1ÅÀ