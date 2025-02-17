Ayumu Imazu¤¬¡¢¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÄÉ²Ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤ò5·î11Æü¤ËÆüÈæÃ«¸ø±àÂç²»³ÚÆ²¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢Çµ»ç¡¢Mega Shinnosuke¡¢Ayumu Imazu¡Ä¡Ä¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤ÇµÓ¸÷Íá¤Ó¤¿¼¡À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¡Ë ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï3·î20Æü¤ÎÅìµþ LINE CUBE SHIBUYA¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ê¡²¬¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¤È4ÂçÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£ËÜ¾ðÊó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØAyumu Imaz