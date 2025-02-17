ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï£±£·Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤Î½¢³Ø»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Á°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¤ò¤á¤°¤ê¡Ö²æ¡¹¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë³Ø¤Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤Ìµ½þ²½¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í¿ÅÞ¤ÎÄó°Æ¤Ç¤Ï¿·Ç¯ÅÙ¤«¤é½êÆÀÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£¤³¤ì