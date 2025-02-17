Maison de FLEUR¡Ê¥á¥¾¥ó ¥É ¥Õ¥ë¡¼¥ë¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥­¥ã¥Ã¥È¡Ù¤Î¥Þ¥ê¡¼¤¬¼çÌò¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¡ªÇ­¹¥¤­¤µ¤ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢²Ä°¦¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö¥Þ¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥­¥ã¥Ã¥È¡Ù¡Ê1972Ç¯ÆüËÜ¸ø³«¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥Ñ¥ê¤Ë½»¤àÂç¶â»ý¤Á¤Î¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥ß¡¼¥æÉØ¿Í¤Î»ô¤¤¥Í¥³¡£¥À¥Ã¥Á¥§¥¹¤Î3É¤¤Î»Ò¥Í¥³¤Î¤¦¤Á¤Î1É¤¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ª¡¼¥º¡¢¥È¥¥¥ë¡¼¥º¤È¤¤¤¦·»Äï¤¬¤¤¤ë¡£Êì¤ÈÆ±¤¸Çò¤¤ÌÓ¤Î°¦¤é¤·¤¤»ó