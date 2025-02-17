Ì´¤ÎÎó¼Ö¤¬ÀÅ²¬¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤¬2·î17Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¼ÖÎ¾¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Á´ËÆ¤È¤Ï¡© ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¼ÖÆâ¤â¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÆÃÊÌÅÉÁõÎó¼Ö¡ØWonderful Dreams Shinkansen¡Ù±¿¹Ô¤Ø ¼ÖÆâ°ÆÆâ¥á¥í¥Ç¥£ー¤Ï¡Öµ±¤¯Ì¤Íè¡× JRÅì³¤ÉÍ¾¾¹©