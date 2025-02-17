¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/17¡Û½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡¢SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥­¥¹ 1ST KISS¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£¾¾Â¼¤¬¾¾¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾¤¿¤«»Ò¡õ¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢Ëþ³«¾Ð´é¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¢¡¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤Ë¾×·â¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¡¢¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡»¡»¡É¤Î²óÅú¤òµá¤á¤é¤ì¤¿2¿Í¡£¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¤È¤«¥Ð¥¹¤Î½ªÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¾è¤Ã