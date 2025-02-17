2·î16Æü¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÄÔ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Î³°Çñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç¡È¥Ð¥È¥ë¡É¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛÄÔ´õÈþ¡¢Ä¹ÃË¤¬14ºÐ¤Ë¡ª¡ÖÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤ÈÂô»³¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â°¦¾ð°î¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¼«Ëý¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¹¡×Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÄÔ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹ÃË¤¬Í§¿Í¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÄ«¡¢¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¤Ã¤Æ¡ÊÏ¢Íí¤ò¡ËÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã