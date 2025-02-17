ÅÏî´½í¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òµ­¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òµ­¤¹ÅÏî´¤Ï¡Ö#Æ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶ÁÛ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É°ìÇ¯Á°¤Îº£º¢¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ï¤Ê¤¼À¸¤­¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆüµ­¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö»þ¡¹³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¹¬¤»¤ÎÄË¤ß»ß¤á¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤