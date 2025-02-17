¥Ñ¥ô¥í¥ô¥£¥¢¥ó¿Í¤Î°ä¹ü¤Î»õ¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤È¡¢¸ý¸µ¤Î¥Ô¥¢¥¹¤Î¿äÂ¬°ÌÃÖImage: John C. Willman Ph.D. Biological Anthropology BLOG ¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¸ý¡Ê¤¯¤Á¡Ë¥Ô¥¢¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»õ¤¬¤¹¤ê¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢»õÊÂ¤Ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡©Ãæ±û¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¡¢É¹²Ï´üÈÕÇ¯¤Î¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î°äÂÎ¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°äÂÎ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬ºï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ