¼¯»ùÅçÀ¾·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢17Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç»ÔËÜ¾ëÄ®¤Î¸©Æ»25¹æ¡¦¼¯»ùÅç³÷À¸Àþ¤Ç¡¢¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å8»þ¸½ºß¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¦²óÏ©¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦