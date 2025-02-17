¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×Âè4¥¯¡¼¥ë3ÆüÌÜ¡Ê17Æü¡¢²­Æì¡Ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¡£¥Ð¥Ã¥È¤Î½Ð¤·Êý¤È¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó20ËÜ¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Æ¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÌÀ¤«¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¹ÃÈåÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¼ÂÀï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡£¼Â