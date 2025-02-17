É×¤ÎÉÔÎÑ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤ÈÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ã¯¤Î¤³¤È¤â¿®ÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£É×¤â¥Þ¥ÞÍ§¤â¼«Ê¬¾¡¼ê¤¹¤®¤Æ¡¢À¸ÍýÅª¤ËÌµÍý¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÉ×¤ÈÉÔÎÑ¤·¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤¬ÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤¿ÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢ÀÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ë2²ó¤âÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£2²ó¤âÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÉ×¤È¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢É×¤È¤ÏÆóÅÙ¤È´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤êÉÔÎÑ¤Î»ö