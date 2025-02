2月21日公開の映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』より、劇中で描かれるファイナルディビジョン・ラップバトルの初戦となるFirst Stageのバトル映像が解禁。この映像により、3つの対戦カードを彩るバトル曲「Last Man Standing」、「Out of Harmony」、「Stick to My Mic」の3曲が初公開となった。【動画】First Stageのラップバトルシーンが初解禁!対戦カードを彩るバトル曲も2017年9月に始動した音楽原作キャ