【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、計10公演で約20万人を動員! Mrs. GREEN APPLEが、ライブBlu-ray&DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を7月8日にりりーすることを発表。本作に収録される「ア・プリオリ」の映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した 『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、2024年秋に神奈川・Kアリーナ横浜で開催し、計10公演で約2