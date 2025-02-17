¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¦´äºê½ÔÅµÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢µÜºê½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò?£´¼ÔËÞÂà?¤Ç´°àú¤ËÍÞ¤¨¤¿¡££·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤Î£¶²ó¤Ë¹ÈÁÈ¤Î£´ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿´äºê¡£ÀèÆ¬¡¦°æ¾å¤òÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯·ª¸¶¡¢ÌøÄ®¤òÆó¥´¥í¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¹ÈÇòÀïÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤¬Å¬±þ¡£µå¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤â¤¦°ì¿Í¡¢ÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ´Ö