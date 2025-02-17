¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×²Á³Ê¹âÆ­¤Ë»õ»ß¤á¤Ï¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©2024Ç¯1·î¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê5¥­¥í¤Î¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢2440±ß¡£¤½¤Î¸å¡¢²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï4185±ß¤È¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç2ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³¹¤Î¿Í¤Ï¡Ä¡Ö¹â¤¤¡ª»Ò¤É¤â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë½ê¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÊÆ¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¡£¡×¡Ö±ó¤Þ¤ï¤·¤Ë¡È¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×Ä¹°ú¤¯²Á³Ê¹âÆ­¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¾Æ£Âó ÇÀÎÓ¿å»ºÂç