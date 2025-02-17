¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡Ë¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë23Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2025 Kaohsiung Wonderland¡×¡Ê¹âÍºÅßÆüÍ·³Ú±à¡Ë¤¬16Æü¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ÊÄËë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼3ÂÎ¤ÎÂç·¿¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬½¸¹ç¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù600Ëü¿ÍÄ¶¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Àè·î25Æü¤Ë°¦²ÏÏÑ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Î3É¤¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¹â¤µ15¥á¡¼¥È¥ë°Ê