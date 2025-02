バックストリート・ボーイズは1999年に発売し世界的に大ヒットを記録したアルバム『ミレニアム』の25周年を記念して、リニューアルしたアルバム『ミレニアム 2.0』を2025年7月11日にリリースすることを発表した。また、未発表曲「Hey」の音源も同時に公開した。 アルバム『ミレニアム 2.0』は、「I Want It That Way」、「The One」、「Show Me the Meaning of Being Lonely」などリマスタリングされ