AppleはiPhone 16シリーズでパーソナルAI機能の「Apple Intelligence」を展開し、バーチャルアシスタントのSiriでも便利なAI機能が利用可能になると約束しました。ところが、Siriの新しいAI機能はエンジニアリングの問題とバグに見舞われ、リリースが延期される可能性が高いと経済紙のBloombergが報じています。Apple’s Long-Promised AI Overhaul for Siri Runs Into Bugs, Possible Delays - Bloomberghttps://www.bloomberg.co