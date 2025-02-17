½ÀÆ»¤Î´Ý»³¾ë»ÖÏºÁª¼ê(31)¤¬17Æü¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÜºê¸©½Ð¿È¤Î´Ý»³¾ë»ÖÏºÁª¼ê¤Ï¡¢»äÎ©²­³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡¢Å·ÍýÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¥ß¥­¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¼Ò¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©ÇÆ¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò66kgµé¤ÎÂåÉ½¤ò¤«¤±¤Æ¡¢°¤Éô°ìÆó»°Áª¼ê¤È¡ÖÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½·èÄêÀï¡×¤Ç20Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÀï¤¤¤ÎËö¤ËÇÔÀï¡£¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤¹¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¦´Ý»³Áª