タカラトミーアーツ初のブラインドBOX入りフィギュアシリーズ「PERIHAPI!(ペリハピ)」から、「PERIHAPI!Hello Kitty and Friends おきがえちゅう」が登場!セーターを着ているようで着られていない「ハローキティ」や「マイメロディ」たちのかわいらしいフィギュアがラインナップされます☆ タカラトミーアーツ ガチャ サンリオ「PERIHAPI! Hello Kitty and Friends おきがえちゅう」 価格:1個1,870円(税込