世界中で1,300万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画運営するSCRAPは、テレビアニメHUNTER×HUNTERとコラボレーションしたリアル脱出ゲーム『ハンター試験スタジアムからの脱出』を3月29日〜31日の期間、神戸(GLION ARENA KOBE)にて開催すると発表した。リアル脱出ゲーム×HUNTER×HUNTER 『ハンター試験スタジアムからの脱出』会場となるのは、4月4日にオープンを迎える「GLION ARENA KOBE(ジーライオンアリーナ神戸)」。