ファミリーマートと、韓国メイクアップブランド「hince」が共同開発した新ブランド「hana by hince」が誕生！「hince」の象徴的なアイテムである肌に艶感をあたえるハイライトや、色持ちの良い洗練されたカラーのティントリップなど、質感の良さとトレンド感を活かしたラインナップになっています☆ ファミリーマート「hince（ヒンス）」共同開発コスメ「hana by hince（ハナバイヒンス）」  発売日：2025年3月14日