カップケーキとビスケットの店『Fairycake Fair（フェアリーケーキフェア）』は、ネコの鳴き声“ニャン（2）・ニャン（2）・ニャン（2）”にちなんだ2月22日の「猫の日」に向けて、2025年2月3日より全店舗で「ネコの日フェア」を開催している。※すべて価格は税込み jQuery(function () { jQuery("#swiper67b2ddc37d723").attr("style", ""); setTimeout(functi