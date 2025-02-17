17日午後1時4分ごろ、沖縄県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は沖縄本島北西沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、沖縄県の恩納村、中城村、西原町、座間味村、それに渡名喜村です。【各地の震度詳細】■震度2□沖縄県恩納村中城村西原町座