ｅＷｅＬＬが一時ストップ高まで買われ、昨年来高値を更新した。同社は１４日取引終了後、２５年１２月期通期の単独業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比３１．６％増の１４億９４００万円としていることや、期末一括配当計画を前期比３円増配の１５円としていることが好感されているようだ。 売上高は同３０．３％増の３３億４９００万円を見込む。訪問看護の業務効率化支援や法令遵守サポート、労働生産性向上