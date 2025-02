シャオミ(Xiaomi)は、同社のグローバル向けX(旧Twitter)アカウントで、3月2日に「Xiaomi 15」シリーズを発表すると予告した。投稿からは、ライカとの協業を示す絵文字や、「次の頂点」(#TheNextPinnacle)といったハッシュタグが確認できる。 Get ready to witness #TheNextPinnacle with us on March 2nd for the #Xiaomi15Series and more. #XiaomiLaunch 🟠📷🔴 Loading...