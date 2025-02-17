Bloombergのマーク・ガーマン氏が、「Appleが純正のマップアプリに広告を表示する事を検討している」と報道しました。Apple and Meta Are Set to Battle Over New Area: Humanoid Robots - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-02-16/apple-and-meta-are-set-to-battle-over-new-area-humanoid-robots-m77mwid3Apple Maps Might Start Showing Ads - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/02/16/apple-m
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 勝俣 妻のために「やめた趣味」
- 2. 大谷に本音も…水原被告父が激白
- 3. さんま 松本巡る質問で記者一喝
- 4. 「ナカイが結婚」鶴瓶の発言困惑
- 5. 菊池風磨 執拗顔面いじりに批判
- 6. 迷惑外国人に蹴り 後悔してない
- 7. 放送事故? 向上委員会で衝撃映像
- 8. 食事でバレる? 毒親の見分け方
- 9. スマホ停止で激高 14歳が母殴る
- 10. 2032年 地球に小惑星が衝突か
- 1. スマホ停止で激高 14歳が母殴る
- 2. 悠仁さま 車の運転免許を取得
- 3. 首切断 夫婦のLINEが明かされる
- 4. 首切断 母親を検察官がガン詰め
- 5. 知っておきたい旅館でのマナー
- 6. 安倍氏銃撃の最大の謎 医師言及
- 7. 悠仁さまが一人暮らし? 謎の家屋
- 8. 日本から消せ 雪まつり巡り激怒
- 9. 「米作れない」廃業する農家続出
- 10. 野田代表を刑事告訴 1人でも戦う
- 1. 財政破綻 夕張に起こったこと
- 2. 家賃2万7000円 共用トイレで悲劇
- 3. 岸和田市長 2度目の不信任で失職
- 4. 森永さん訴え 官僚天下りの実態
- 5. 石丸氏 日刊ゲンダイに噛みつく?
- 6. 同級生の母と21歳差婚 禁断の恋
- 7. しじみ巡るマナー「クソみたい」
- 8. シャトレ転売カフェ 入店し驚き
- 9. 電車で中年2人組がドン引き行為
- 10. 備蓄米放出、中高年の不満大 「遅かった」過半数
- 11. クチャラー 命を危険に晒す恐れ
- 12. 19歳で初体験 相手は30代妻帯者
- 13. 【12（ワンニャン）平和党】に賛同する高須幹弥氏が懸念「犬と猫だけで立候補するのはいかがなものか」
- 14. 金子恵美氏 裏金巡る発言が物議
- 15. 玉木雄一郎は国民民主党「代表」に復職できる？ 2週間で職務停止は終わるが党内で強まる慎重論
- 16. 【予算案の衆院通過で交渉激化】与野党が協議“年収の壁と教育無償化”膠着打開の策は
- 17. 愛しててやばい 関係迫られ退職
- 18. フジ社内調査 ヤバい実態判明か
- 19. 夫スマホに半裸写メ 妻強制入院
- 20. 夫婦別姓、「同じ名字とする制度は維持しつつ旧姓の使用機会を拡大」４６％…読売世論調査
- 1. 年齢詐称し14歳とデート 物議
- 2. サメと写真 両手を失った加女性
- 3. 「カピバラ警官」密売人を逮捕
- 4. 友人刺された 日→米移住の現実
- 5. 希少鉱物の供与 ウが米拒否の訳
- 6. ゼレンスキー「欧州軍」創設訴え
- 7. トランプ米政権 NNSA50人弱解雇
- 8. ペ・ヨンジュン 3億円超を寄付
- 9. トランプ氏に権限「危険」が65%
- 10. duolingoのデュオ死亡 原因不明
- 1. クレカの「サイン決済」が廃止に
- 2. ロス山火事でテスラ渋滞→EV離れ
- 3. 死ぬまでお金不安なし→老後破綻
- 4. 回転寿司「100円皿」消滅へ?
- 5. 米価格異常 政府失態に国民悲鳴
- 6. 確定申告 絶対ミス許されぬ項目
- 7. KDDI「53歳新トップ」5Gの次の戦
- 8. 無症状? 失明の原因になる病1位
- 9. ついに 国道で難易度MAX工事開始
- 10. 国産初のジェット旅客機 公開へ
- 1. iPhoneSE4を「出た瞬間買う」訳
- 2. ソニーXperia 更新の提供開始
- 3. モンハン新作 事前購入で17%OFF
- 4. DAISOトレカ 年齢問わずハマる訳
- 5. Kindle USB経由の転送を削除予定
- 6. 「iPhone SE」後継機種が登場か
- 7. 3月開始のマイナ免許 メリットは
- 8. 新型「iPhone SE」本体画像またまた流出、iPhone 14と同じデザイン採用も『中身はiPhone 16』に
- 9. ソースネクストのAI翻訳機「ポケトーク」がコロナ禍でさらに進化！新機能「グループ翻訳」と「ポケトーク字幕」を写真と動画で紹介【レポート】
- 10. Excelで年齢を自動計算 便利技
- 11. Win11 新ショートカットキー導入
- 12. 時計技術最高峰のトゥールビヨンを手の届く価格で。多機能機械式腕時計「VOトゥールビヨン」
- 13. 玄関に「ロッカー」を置いたら家が片付いた話
- 14. ファイルの検索（UNIX系OS）
- 15. 300万年前の人類の祖先はベジタリアンだった：研究結果
- 16. 気分はインディ・ジョーンズ。31の特徴で野性的にキャンプを楽しむ「サバイバルアックス」
- 17. それでもやっぱりTikTokしたい！ 簡易インストールサービスが大バズり中
- 18. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 19. RTX 5090使用中 コネクタ溶ける
- 20. 最大10倍、実用性重視。「イラレ」のいろーんなところが速くなった！
- 1. 大谷に本音も…水原被告父が激白
- 2. 水原被告の父 フジ取材に怒り
- 3. 久保がベンチの理由 監督が説明
- 4. 大谷 監督の車を玩具にすり替え
- 5. 源田 西口監督が「事情聴取」?
- 6. 大谷 韓国語で20億円新人に挨拶
- 7. 大谷ドッキリ巡り球団が異例要請
- 8. 中村紀洋氏 落合氏の助言明かす
- 9. 総合格闘家 給与事情をポロリ
- 10. エ軍が崩壊へ? オーナー大失態か
- 1. 勝俣 妻のために「やめた趣味」
- 2. さんま 松本巡る質問で記者一喝
- 3. 「ナカイが結婚」鶴瓶の発言困惑
- 4. 菊池風磨 執拗顔面いじりに批判
- 5. 放送事故? 向上委員会で衝撃映像
- 6. 2032年 地球に小惑星が衝突か
- 7. 玉木代表の不倫相手の現在 直撃
- 8. フジ 女子アナ大量流出の危機か
- 9. 終わっていい長寿バラエティ1位
- 10. さんま 遺産の行方に共演者騒然
- 1. 清原氏と離婚 今も交流する理由
- 2. 10日ぶりに帰宅 家から異音&異臭
- 3. 「顔の色おかしい」芸人に病判明
- 4. 大バズり DAISO洗濯グッズに感動
- 5. 障害者雇用希望の娘を母親が邪魔
- 6. 1週間で平均3kg減 楽ちん減量法
- 7. 「なんで俺が?」家事やらない夫
- 8. 妻が細工 弁当箱を開けた夫号泣
- 9. 「先なのは私」順番待ちトラブル
- 10. 「おすそ分け女」と不倫した夫