ONE OK ROCKの日本ツアー<ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025>の開催が発表された。2025年8月16日の大分を皮切りに、神奈川、北海道、大阪の計4カ所7公演にわたるスタジアムとドームを織り交ぜたツアーだ。2月21日には、前作から約2年半ぶりとなるニューアルバム『DETOX』がリリースされ、4月からはメキシコのフェスを含む南米ツアー、5月からは過去最大規模となる北米ツアーが開催される。なお、2月21日に発売されるニューアル