１６日、南キブ州の州都ブカブでＭ２３の戦闘員を乗せた車両と並んで歩く住民ら/Amani Alimasi/AFP via Getty Images（ＣＮＮ）アフリカ中部・コンゴ民主共和国で１６日、反政府武装勢力が主要都市ブカブへ侵入したのが目撃された。住民がＣＮＮに明らかにした。反政府武装勢力がコンゴで支配地域を拡大している。反政府勢力「コンゴ川同盟（ＡＦＣ）」には武装組織「３月２３日運動（Ｍ２３）」などが含まれる。反政府勢力は１５