ドナルド・トランプ大統領が2025年1月20日に設立し起業家のイーロン・マスク氏のもとで活動を行う「政府効率化省(Department of Government Efficiency:DOGE)」の公式ウェブサイト「doge.gov」にセキュリティ上の重大な欠陥が見つかり、誰でもサイトを編集できるようになっていることが報告されています。Anyone Can Push Updates to the DOGE.gov Websitehttps://www.404media.co/anyone-can-push-updates-to-the-doge-gov-websi