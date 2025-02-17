関東の有料道路で、いわゆる“新型ETC”のひとつ「ETCGO」の導入が拡大しています。2025年相次ぎ「ETCGO」拡大関東の有料道路で、いわゆる“新型ETC”のひとつ「ETCGO」の導入が拡大しています。神奈川県道路公社が2025年1月25日から「三浦縦貫道」で本格導入を開始。さらに3月18日からは「逗葉新道」でも導入されます。三郷流山有料道路の開通時、ETCGOはダイナーズしか使えなかったが、対象カードが順次拡大している（乗りもの