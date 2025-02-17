タルト専門店「キル フェ ボン」は2月19日〜25日、「2025 VERY STRAWBERRY」を開催します。■きらぴ香などを使用の新作3種を含むイチゴのタルトが集結同イベントでは、全国各地から集めた産地・品種にこだわったイチゴを使用したタルトが集結。新作には、“きらぴ香”、“空浮いちご”、“紅ほっぺ”を使用し、ピスタチオ、チョコレート、ココナッツなど様々な食材と合わせた3種類のタルトが登場します。「静岡県産 “きらぴ香”と