■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）2/13、NYダウ＋342ドル高、44,711ドル2）2/14、NYダウ▲165ドル安、44,546ドル【前回は】相場展望2月13日号米国株: トランプ大統領は支離滅裂? インフレ加速でも経済成長?日本株: 「高評価の石破・トランプ会談」は本当か? ぬか喜びしたが●2．米国株：「相互関税」が即時発動されず安心感、今後の発言に注目1）「相互関税」が即時発動されず安心感、今後の発言に注目・トラン