血液検査の住民説明会かもがわ総合福祉センター岡山・吉備中央町16日 岡山県吉備中央町の浄水場から有害性が指摘されている有機フッ素化合物「PFAS」が検出された問題で町が公費で行った血液検査の結果を住民に説明しました。 16日、吉備中央町が開いた住民説明会です。 2024年11月と12月に検査を受けた709人分の結果について岡山大学の頼藤貴志教授が説明しました。 アメリカの学術機関は血液1mLに含