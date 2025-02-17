楽天モバイル法人プラン 2周年で、222万ポイント山分けキャンペーン 楽天モバイルは、法人向けプランの新規契約でポイントを山分けで進呈する「【楽天モバイル法人向けサービス2周年記念】2,222,222ポイント山分け」を開始した。期間は4月30日まで。 同社の法人向けプラン本格提供開始2周年を記念したもの。 期間中、法人向けサービスのWebサイトで「音声＋データ3GB」、「音声＋デ}