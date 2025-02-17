衆議院予算委員会では、石破首相と立憲民主党の野田代表が予算案の修正について議論し、石破首相は「高額療養費制度」の上限額を引き上げる方針の一部修正を表明しました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・伊地知英志記者が中継でお伝えします。委員会で野田代表は、予算案の修正の1つとして、高額療養費制度について長期に療養を受ける人を対象とした一部修正ではなく、見直し自体を凍結すべきだと迫りました。立憲民主党・