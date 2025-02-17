今日17日(月)の午前中は沖縄や九州から北陸、東海で沿岸部を中心に風が強く吹いています。次第に冬型の気圧配置が強まるため、午後はさらに広い範囲で風が強まるでしょう。東北では海上を中心に大荒れとなり、暴風雪に警戒が必要です。関東も夕方以降は北風が強まるでしょう。交通機関への影響などにご注意ください。西は午前中から風ビュービュー今日17日(月)は、低気圧が日本海を東進中で、西から次第に冬型の気圧配置へと変わっ