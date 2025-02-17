「阪神２軍春季キャンプ」（１７日、具志川）右肘トミー・ジョン手術からの復活を目指す２３年度ドラフト１位・下村海翔投手が今キャンプ初のブルペン入り。捕手を立たせたまま１５球を投げ込んだ。確実な一歩を刻んだ。久保田２軍投手コーチが見守る中、感触を確かめるように直球のみを投げ込んだ下村。１月の自主トレ段階ではブルペン入りしていたが、キャンプに入ってからは初となった。下村はルーキーイヤーの昨年、キ