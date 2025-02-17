占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年2月17日〜2月23日の運勢を西洋占星術で占います。 みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）日替わりメニューで、自分をもてなす。等身大の幸せが戻ってきます。特別どこかに行ったり、いつもと違うことをしたりしなくても、十分に楽しめそう。「今日、何をしたい？」と自分に聞いてみて。きっと、おいしい物が食べたい、ドラマの世界に浸りたい、ゆっくりお