占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年2月17日〜2月23日の運勢を西洋占星術で占います。 いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）夢とロマンを取り戻して。こだわるほど、ツキがUP！原点返りができそう。やっぱり、コレが好き、こういうふうにやりたい、生きたいと理想が具体化するでしょう。「仮に、今から手に入れても何年使えるんだろう？」的な逆算をしたくなることこそ、実現させる価値があり