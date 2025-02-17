県内は17日、沿岸を中心に荒れた天気になる見込みです。（17日午前11時30分時点）風の影響で、JRは、羽越線の新屋駅と山形県の吹浦駅の間で、17日午後3時半以降のすべての列車の運転を終日見合わせることが決まっています。特急いなほも、秋田駅と酒田駅の間で、上りと下り1本ずつが区間運休します。また、雪の影響で、北上線で運休・区間運休が相次いでいて、花輪線は、17日午後5時ごろから、終日、列車の運転を見合わせます。