RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」では、会員が運営の一部を手伝うサポート会員制度(フレンドリー会員・セルフメンテナンス会員)を試験導入してきた。運用体制やルールなどにおいて利用者・事業者・社会の"三方良し"となるスキームを確立したため、本格展開を開始する。 サポート会員制度(フレンドリー会員・セルフメンテナンス会員)chocoZAP(チョコザップ)では、無人かつ24時間365日営業と、店舗清掃やマシ