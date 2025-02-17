◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・中谷潤人―同級６位ダビド・クエジャル▽バンタム級１０回戦那須川天心―ジェーソン・モロニー▽ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦王者・堤聖也―比嘉大吾（２月２４日、東京・有明アリーナ）日本ボクシングコミッションは１７日までに、ダブル世界戦、那須川天心（帝拳）のボクシング転向第６戦などが行われる２月２