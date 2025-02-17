今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックなど“マニアックな知識”までを掘り下げていく『EIGHT-JAM』。2月16日（日）の同番組では「ハモリがスゴい名曲特集」が放送された。今回スタジオにはAI・さかいゆうなどのコーラスを務める植松陽介、デビュー10周年を迎えた6人組ボーカルグループLittle Glee Monster。そして、アカペラグループ・INSPiのベースボーカルであり、Little Glee Monsterのコー