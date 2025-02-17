旺盛なインバウンド消費をいかに取り込むかー。 「ビジネス特化型オンライン英会話サービスを提供することで、小売りやホテルなど、おもてなしのフレーズを学び、店舗などでの収入増につなげてもらう」 東証グロース上場のビズメイツはビジネス経験豊富な外国籍の人材を講師にオンラインでビジネス向けの英会話を学べる「Bizmates」を運営。ビックカメラや富士通など、累計1400社を超える幅広い企