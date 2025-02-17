太宰府天満宮御本殿と飛梅写真／grandspy_Images/イメージマート（吉田さらさ・ライター）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]道真の廟である太宰府天満宮2月、受験シーズンもたけなわだ。合格祈願の神社仏閣といえば「天満宮」が定番である。「天満神社」、「天神社」という呼び名もあるが、いずれも天神さんという同じ神を祀っている。今回は、それら天神さんを祀る神社の総本宮に当たる太宰府天満宮をご紹介しよう。