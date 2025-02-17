アジア株香港株大幅続伸習氏がジャックマー氏やDeepSeek創業者らと会合かテンセント急騰 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数 22925.39（+305.06+1.35%） 中国上海総合指数 3351.52（+4.80+0.14%） 台湾加権指数 23388.05（+235.44+1.02%） 韓国総合株価指数 2609.14（+18.09+0.70%） 豪ＡＳＸ２００指数 8488.10（-67.70-0.79%） アジア株は豪州を除いて上昇。 香港株