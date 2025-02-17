兵庫県の神戸市営地下鉄西神・山手線、北神線では、2025年3月15日(土)にダイヤ改正を実施します。今回のダイヤ改定では、車庫体制の見直しによる便の増減や、ワンマン運転を見据え発着時刻が変更。平日の谷上駅発・名谷行の列車が、全て西神中央行に統一。平日8時台の三宮方面から名谷駅折返しの列車1本を西神中央駅発着と改正されます。（写真：神戸市営地下鉄6000形音無凛世 / PIXTA）運行増減に関しては、出庫・入庫場所が「