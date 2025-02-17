[故障者情報]藤枝MYFCは17日、MF梶川諒太が右大腿直筋筋損傷で全治5週間の見込みと、MF河本大雅が右膝関節内側側副靱帯損傷で全治10週間の見込みと診断されたことを発表した。梶川は今月1日のトレーニングマッチで、河本は同14日のトレーニングで負傷したという。梶川は昨季のJ2で31試合1得点を記録し、河本は同2試合に出場した。